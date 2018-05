Fud si allarga: servono 58 assunzioni. “Prendiamo pure ex detenuti”

PALERMO – Fud Bottega Sicula potenzia la rete di vendita e assume 58 persone tra Palermo, Catania e Milano. Servono cuochi, personale di sala e cucina e addetti al marketing. L’azienda conta oggi più di 130 tra collaboratori e dipendenti, tutti riuniti sotto il nome di “Fud pipol”.

In dettaglio, saranno assunte 35 persone a Milano (15 in cucina e 20 in sala), 13 a Catania (10 in sala, 2 in cucina, una come responsabile social media marketing), 10 a Palermo (2 in cucina e 8 in sala). E’ possibile inviare la propria candidatura dall’area ‘Lavora con Noi’ del sito: www.fud.it e accedere alla selezione compilando la scheda anagrafica e il test attitudinale.

“Uno degli obiettivi della selezione delle risorse è anche quello di integrare culture ed estrazioni differenti – spiega il fondatore Andrea Graziano -, includendo anche persone con percorsi difficili come rifugiati politici ed ex-detenuti”.