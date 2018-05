Catania, l’estrema destra con Pogliese

Verso le amministrative . Forza Nuova, Msi e Fiamma tricolore si aggregano in un progetto civico a sostegno del candidato di centrodestra

CATANIA – Si rafforza il fronte del centrodestra a Catania. “Italia agli italiani”, la lista politica che mette insieme Forza Nuova, Msi e Fiamma tricolore, sceglie di non presentare il candidato a sindaco alle prossime amministrative.

Gli aspiranti consiglieri comunali, invece, si sono aggregati nell’associazione civica Difendi Catania e concorreranno in una delle liste a sostegno del candidato Salvo Pogliese nella corsa a Palazzo degli elefanti, supportando la coalizione di centrodestra, per la prima volta politicamente compatta in tutte le sue componenti.

“Dopo un’analisi approfondita della situazione politica nazionale e catanese, e constatato le difficoltà insormontabili per potere completare il complicato iter burocratico per la presentazione di una lista indipendente a supporto di un candidato della nostra e di altri movimenti e associazioni che si erano aggregate nel progetto “Difendi Catania”, è stato deciso di avviare un dialogo critico, ma costruttivo e con proposte concrete per la città, con l’onorevole Salvo Pogliese” spiega Giuseppe Bonanno Conti, coordinatore regionale di Forza Nuova.

I candidati di #DifendiCatania confluiranno in una lista che metterà insieme diverse esperienze politiche e simboli della tradizione di destra, tra partiti, associazioni e civismo.

Luca Ciliberti

Twitter: @LucaCiliberti