Catania, abbandona cuccioli: ‘Vile’

Lasciati in via Sgroppillo davanti a un cancello in disuso. L’Enpa: “Destinati a morte certa, ma una signora ha sentito i lamenti e ci ha chiamato”. Carabinieri cercano il colpevole. Per adottare i cani è possibile chiamare il numero 3338378923.