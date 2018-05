Catania corre e fa festa

CATANIA – Una splendida domenica di primavera oggi a Catania, con il centro storico affollato di oltre trentamila persone per un’entusiasmante Corri Catania”.

Il sindaco di Catania Enzo Bianco stamattina ha preso parte alla camminata non competitiva giunta alla sua decima edizione. “Ho dato il via per la partenza – ha detto – e abbiamo cominciato a camminare tutti insieme. Siamo andati in giro per la città seguendo questo percorso studiato con cura, che ha attraversato la via Etnea, il Giardino Bellini e poi l’antico centro storico della città. La Corri Catania è una manifestazione splendida, che coniuga sport, socialità e solidarietà. Una manifestazione sempre più partecipata, sempre più intensa”.

Al termine della Corri Catania, il Sindaco si è recato con l’assessore alle Attività produttive Nuccio Lombardo, a visitare in via Dusmet “Officine Ri-Creative”, la mostra mercato della creatività e dell͛’arte curata da Daniela Maria Costa, docente dell’Accademia di Catania.

“Questa strada accanto alla Villa Pacini e alla Porta Uzeda – ha detto – è rifiorita dopo esser stata chiusa al traffico, e ospita una bellissima mostra di artigianato organizzata per dare opportunità di esprimersi a chi non crea per mestiere ma per per hobby. E accanto, dietro al Porto, il Mercatino delle pulci”.

L’ultimo appuntamento della mattinata per il sindaco Bianco è stata la visita all’Orto Botanico di Catania, “per un’altra bellissima manifestazione, affollata di cittadini”: la trentesima edizione della Mostra mercato di piante, fiori e succulente,

“La Catania che amo – ha concluso Bianco – è in queste aree pedonalizzate piene di cittadini felici e di turisti che scoprono le meraviglie della città”