Catania, schiavi nel negozio di tatuaggi

CATANIA – Ancora condizioni di lavoro umilianti a Catania. Da un controllo della polizia in un negozio di tatuaggi in zona Borgo sono saltati fuori due dipendenti privi di regolare contratto, pagati tra 1,70 e 2,27 euro all’ora. Il titolare è stato denunciato.

Gli agenti hanno anche trovato un impianto di videosorveglianza per il quale non era stato esposto alcun avviso al pubblico: subito scattata la multa di 12.000 euro. Infine mancavano i requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro, per macroscopiche mancanze come quella degli estintori e della formazione dei dipendenti.