ADRANO (CATANIA) – I carabinieri di Adrano hanno arrestato un 41enne pregiudicato per maltrattamenti alla moglie. Grazie alla denuncia della donna – 35enne – i militari hanno potuto ricostruire la via crucis patita per mano del bracciante agricolo, che per anni l’ha picchiata, molestata e minacciata.