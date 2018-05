Zafferana, riesce a rubare una piscina: “E se mi denunciate vi brucio la casa”

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – I carabinieri di Zafferana Etnea hanno arrestato il pluripregiudicato 44enne Lucio Patanè, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per detenzione illegale di armi clandestine, ricettazione, furto aggravato, violenza, violazione di domicilio aggravata e minaccia continuata.

Grazie alle indagini dei militari si è potuto far luce su alcuni episodi criminali avvenuti tra giugno e settembre del 2017. Il primo relativo all’introduzione abusiva del 44enne nel terreno di proprietà di due fratelli del luogo dove, a loro insaputa, ha seppellito due valigette contenenti una pistola semiautomatica con la matricola abrasa e munizioni. Patanè ha anche minacciato ripetutamente e ingiustamente i due proprietari perché secondo lui erano stati loro a far ritrovare l’arma e le munizioni ai carabinieri.

Il secondo episodio è relativo al furto in casa di due coniugi zafferanesi: in quell’occasione ha portato via una piscina da esterno, poi ritrovata dagli investigatori nel giardino di casa del malvivente e un piano cottura in ceramica.

Il ladro, per evitare che le vittime denunciassero il furto ai carabinieri, scrisse su una agenda posta in bella vista delle frasi minatorie: “Niente denuncia, altrimenti torniamo e bruciamo la casa. Grazie!”.

Durante l’esecuzione del provvedimento cautelare i militari hanno trovato a casa dell’indagato un binocolo risultato rubato a Padova nel 2015. La refurtiva recuperata sarà restituita ai legittimi proprietari mentre la pistola nei prossimi giorni sarà esaminata dagli esperti del Ris di Messina.