TORINO – Ribalta importante per la “Festa del libro di Zafferana”. La decennale esperienza dell’evento che in primavera mette al centro la lettura per ragazzi, coinvolgendo scuole, docenti, scrittori ed editori, è stata presentata al Salone internazionale del libro di Torino; ospitato nello stand della Fuis (Federazione unitaria italiana scrittori) l’incontro ha tracciato un primo bilancio dell’edizione appena conclusa.

L’edizione della festa di Zafferana, che si è svolta fra il 3 ed il 21 aprile, ha coinvolto oltre 10 mila bambini e studenti appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado, offrendo oltre 160 appuntamenti, con presentazioni di libri, narrazioni e anche incontri di formazione per docenti e seminari legate alla didattica e alla metodologia della scrittura e della lettura. “Il successo della Festa del libro di Zafferana ha varcato i confini regionali e si pone fra i più importanti eventi, a carattere nazionale, dedicati al mondo dei ragazzi”, ha affermato il presidente dell’Unpli e del comitato Sicilia, Antonino La Spina.