Piantagione di marijuana nell’agrumeto

SCORDIA (CATANIA) – Scoperta in contrada Santoro a Scordia una piantagione di marijuana con impianto di coltivazione indoor: in manette Franco Papa, 49 anni, e Vito Stefano Rizzo, 44 anni. La piantagione si trovava in un appezzamento di terreno con una villa.

La polizia ha sorpreso uno dei due fermati intento a irrigare la piantagione di cannabis indica, ingegnosamente occultata all’interno di un agrumeto. Gli agenti sono entrati all’interno della villa, dove altri due vani erano adibiti a coltivazione indoor, dotati di sistema di irrigazione, aerazione e di illuminazione con lampade alogene.

Sono state sequestrate complessivamente 340 piante di cannabis indica, di cui 76 all’interno dell’abitazione e 264 nel terreno circostante. Trovati anche attrezzi da lavoro e materiale utile alla concimazione e coltivazione ed essiccazione delle piante e al successivo confezionamento della sostanza stupefacente.

Da un controllo eseguito con l’ausilio di tecnici Enel, è emerso che per la realizzazione dell’impianto di illuminazione della serra avevano creato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.