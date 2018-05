‘Commissariato S. Cristoforo non chiude’

CATANIA – Il sindaco di Catania Enzo Bianco tranquillizza i cittadini sulla paventata chiusura del commissariato di San Cristoforo. “Voglio rassicurare tutti ma anche rilanciare – dice Bianco -. Ho intenzione infatti di chiedere al ministro dell’Interno Minniti e al capo della polizia non soltanto che questa struttura venga mantenuta, ma anche che venga potenziata con una maggiore dotazione di personale e di mezzi”.

“La presenza costante sul territorio – ha detto Bianco – dei rappresentanti dello Stato è la migliore garanzia per la legalità. Per questo mantenere un commissariato in un quartiere come San Cristoforo dev’essere per tutti una priorità”.