Catania, 80enne arrestato per stalking: “Vecchietto trattato come assassino”

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un ottantenne che deve espiare una condanna definitiva di 6 mesi di reclusione per stalking commesso nei confronti della ex moglie nel 2010. Il suo legale, l’avvocato Giuseppe Lipera, ha presentato istanza per la scarcerazione sia alla Procura sia al magistrato di sorveglianza: “Un fatto raro e non previsto dalla legge, viste sia l’avanzata età del condannato che l’imputazione (atti persecutori), non ostativa per potere accedere a misure alternative alla detenzione”.

Un’istanza che è stata accolta: all’anziano sono stati concessi i domiciliari. Ha dunque lasciato il carcere di Piazza Lanza e raggiunto la sua casa. “Sarebbe stato un errore clamoroso trattare un povero vecchietto come un feroce assassino”.

Se, da un lato il sostituto procuratore generale di Catania Concetta Ledda ha rigettato l’istanza ritenendo che “nessun rilievo assume l’età del condannato riguardo alla possibilità da parte del pubblico ministero di sospendere l’ordine di esecuzione”, dall’altro lato il magistrato di sorveglianza Gaetana Bernabò Distefano ha accolto la richiesta “in considerazione dell’età avanzata del soggetto, della condanna ad una pena modesta, della tipologia del reato, della risalenza nel tempo dei fatti e dei precedenti del soggetto”.

“Fortunatamente – dice Lipera – abbiamo trovato un giudice che, intuendo l’assurdità e la gravità della situazione, ha avuto il coraggio di compiere, in brevissimo tempo, un vero e proprio atto di giustizia senza attendere le lungaggini burocratiche della giustizia italiana”.