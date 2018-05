CATANIA – In occasione della corsa-camminata di solidarietà “Corri Catania” domenica prossima in piazza Manganelli da mezzanotte alle 14 – e comunque sino al termine della manifestazione – ci sarà il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto che per i mezzi delle forze dell’ordine, di soccorso e i mezzi della Croce rossa italiana che nella piazza attiverà un presidio.