Spacciavano cocaina davanti al bar

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato Antonio Angelo Fontanino, 57 anni, e Carmelo Bassetta, 42 anni, per spaccio di droga. Approfittando del notevole afflusso di frequentatori di un bar in piazza Indipendenza, “piazzavano” la cocaina ai clienti. Fontanino fungeva da vedetta, primo contatto e da cassiere finale mentre Bassetta era addetto alla consegna della dose.

Nascondendo la droga dentro gli slip, suddivisa in dosi da 0,50 e 1 grammo, in base alla richiesta, entrava nel palazzo adiacente all’esercizio pubblico dove, lontano da occhi indiscreti, selezionava quella giusta per poi consegnarla all’assuntore. I militari, dopo averne osservato il meccanismo di spaccio, sono intervenuti bloccandoli. Gli arrestati, in attesa del rito per direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.