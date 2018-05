Fiamme in cella: detenuto intossicato

CATANIA – Un detenuto 20enne del carcere minorile di Acireale (Catania) è rimasto intossicato dal fumo di un incendio sviluppatosi nella sua cella e che è stato domato dai Vigili del Fuoco. E’ accaduto intorno alle 14.40.

Le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno di un armadietto metallico che era stato riempito con l’imbottitura del materasso e con altro materiale infiammabile. Il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 nell’ospedale di Acireale.

Al momento non si hanno notizie di altre persone ferite o intossicate. La squadra dei vigili del fuoco, dopo aver spento l’incendio, ha provveduto a mettere in sicurezza i locali per il ripristino dell’ordinario funzionamento e della regolare fruizione del carcere.