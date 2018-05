Da deputato a influencer

Miguel Donegani, 46enne gelese ed ex parlamentare regionale del Pd contattato da Instagram per il suoi 21.000 followers

GELA (CALTANISSETTA) – Da deputato regionale a “influencer marketing” per caso, senza però abbandonare l’attività didattica di insegnante di educazione fisica nell’istituto commerciale “Luigi Sturzo” di Gela.

Lui è Miguel Donegani, 46 anni, gelese, padre di due figlie, ex parlamentare regionale del Pd dal 2008 al 2013. La sua passione per la comunicazione tramite i social media lo ha portato ad avere 21.000 followers su Instagram, dove pubblica proprie fotografie, quasi tutte selfie, con una media di 2.000 visualizzazioni quotidiane.

Miguel Donegani è un uomo particolarmente impegnato nella cura del suo fisico. E’ stata la stessa Instagram a contattarlo: “Ciao Miguel – gli hanno scritto – è da tempo che ti osserviamo, il tuo profilo con più di 21 mila followers e le tue storie superano le mille visualizzazioni, risultano in linea con alcuni brand che ci hanno contattato”.

Perciò gli hanno proposto di scattare qualche foto con i prodotti delle griffe indicate, descrivere le sue impressioni e pubblicarle sul proprio profilo Instagram. Il compenso è di 100 euro per ogni mille visualizzazioni nei 40 giorni successivi.

Donegani, sorpreso e divertito, ha accettato. “Ho sempre messo in rete foto e storie solo per il piacere di affrontare la vita con allegria, per comunicare con simpatia – ha detto, Donegani – ma non pensavo che potesse diventare anche un’attività redditizia”.

“Complimenti – gli scrive Instagram – continua la tua attività e presto avrai notizie su come pubblicizzare ed in che modo i brand che ti proporremo, che come sai è anche una fonte di guadagno per te e per chi pubblicizza”.