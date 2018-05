Violentata dal patrigno a 6 anni

Ragusa: per molto tempo la bambina ha subito abusi di ogni genere, poi ha trovato il coraggio di confidarsi con le insegnanti. VIDEO

RAGUSA – Anni di violenze terribili subite dal patrigno. Poi la ragazzina ha trovato il coraggio di confidarsi a scuola con le insegnanti, che subito hanno avvertito la polizia. Dopo lunghe indagini, con testimonianze e intercettazioni, la Procura di Ragusa ha ottenuto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla piccola a carico dell’indagato.

Le violenze denunciate sarebbero iniziate quando la bambina aveva solo 6 anni. Sono emersi fatti gravissimi, con proposte di consumare rapporti sessuali di ogni tipo e minacce di violenze finalizzate all’appagamento delle pulsioni del patrigno, che aveva sostituito la madre della bambina con quest’ultima.

Le donne della polizia hanno accolto la piccola presso la sala audizioni protette della questura di Ragusa, ascoltando un racconto particolarmente duro della bambina, seguita sempre da una psicologa.

Alla fine delle indagini il patrigno è stato portato in questura per la notifica dei provvedimenti: in presenza dei familiari che lo spalleggiavano, ha inveito contro i poliziotti e assunto un atteggiamento di sfida. Adesso si susseguiranno le diverse fasi del procedimento penale a suo carico fino al giudizio espresso dal tribunale di Ragusa.