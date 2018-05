Quarant’anni fa la morte di Impastato: “Raccontiamo la sua schiena dritta”

PALERMO – Ricorre oggi il 40° anniversario della morte di Peppino Impastato, militante di Democrazia proletaria, giornalista, fondatore di Radio aut, ucciso dalla mafia a Cinisi (Pa) il 9 maggio ’78 quando aveva 30 anni.

Per il delitto sono stati condannati i mafiosi Vito Palazzolo e Gaetano Badalamenti. ”La casa memoria Felicia e Peppino Impastato” oggi ha organizzato, dalle 10, un presidio nel casolare dove Impastato venne ucciso. Il casolare rimarrà aperto fino a venerdì prossimo.

Alle 16 il corteo dalla sede di Radio Aut a Terrasini alla Casa memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi, dove si svolgeranno gli interventi conclusivi e un collegamento con la famiglia Regeni e l’avvocato Alessandra Ballerini.

”Il 2018 è un anno importantissimo – dice il fratello di Peppino, Giovanni, sul sito della casa memoria -. Nel quarantesimo anniversario dell’uccisione mafiosa di Peppino vogliamo passare il testimone coinvolgendo un’intera generazione con il suo messaggio, che non è stato solo di impegno civile e di lotta politica, ma anche un messaggio educativo per tutti i giovani che vogliono ancora cambiare il mondo. Per questo stiamo lavorando quotidianamente con tantissime scuole raccontando la storia di Peppino e ascoltando la voce di molti allievi e allieve di ogni età. Per questo incontriamo tanti ragazzi e ragazze a Casa Memoria, come ha voluto mamma Felicia, perché saranno loro che, ‘con la cultura e tenendo la schiena dritta’, costruiranno un futuro migliore”.

”Con questo anniversario – continua – daremo a tantissimi giovani la possibilità di conoscere i luoghi dove Peppino è stato ucciso, dove si era impegnato contro la mafia e per il cambiamento e dove noi abbiamo continuato a lottare. Vogliamo coinvolgere la ‘meglio gioventù’ con l’impegno, ma anche con l’aggregazione. Tra convegni, dibattiti, libri, musica e mostre e mobilitazione. Era questo quello che Peppino faceva, era così che metteva in movimento tanti ragazzi e ragazze della sua generazione e adesso toccherà ad una nuova generazione far sentire la sua voce e la voce di chi spera ancora e si impegna per la giustizia e la libertà”.

Tra le tante iniziative, stasera su La7 il film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana. “Impastato attraverso l’ironia ha bucato il muro di omertà – dicono i capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli -. Un eroe civile che non è solo figura da commemorare ma monito nel non abbassare mai l’attenzione e la tensione della lotta alla criminalità organizzata”.