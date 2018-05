Caltagirone: coca&rapine, 16 arresti

Oltre cento militari in azione: ricostruito l’organigramma del gruppo criminale che spadroneggiava nel Calatino. FOTO E NOMI – TUTTI I COLPI

CATANIA – Oltre 100 carabinieri di Catania dalle prime ore del mattino hanno arrestato nella provincia etnea e in altre località italiane 16 persone (6 sono finite in carcere e 10 ai domiciliari) ritenute responsabili di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di una serie di furti aggravati ai danni di attività commerciali e di abitazioni.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Caltagirone, hanno consentito di ricostruire l’organigramma del sodalizio malavitoso e di individuarne i capi e gregari. In carcere sono finiti Emanuel Di Stefano, di 23 anni, arrestato in Lombardia e ora rinchiuso a San Vittore, e Gaetano Gullè, di 24, Giuseppe La Rocca, di 28, Giuseppe Manusia, di 41, Gesualdo Montemagno, di 34, e Salvatore Ventura, di 21, questi ultimi tutti rinchiusi a Caltagirone. Ai domiciliari sono stati posti Annalisa Messina, di 32 anni, Nicolò Felice, di 21, Carmelo Messina, di 23, Tonino La Rocca, di 27, Giovanni Franco Persico, di 51, Massimo Manenti, di 43, Raffaele Renna, di 34, Salvatore Meli, di 38, ed Ivan Sebastiano Zuccarello di 27.

Gli investigatori hanno documentato l’ingente volume di affari illegali del gruppo, il sistema di gestione dell’attività di spaccio di cocaina e marijuana.

I sedici arrestati sono di Grammichele, Caltagirone, Vizzini e Milano. Il provvedimento scaturisce dall’indagine “Dalton” condotta dai carabinieri di Caltagirone tra il 2015 e il 2016, periodo in cui nella città esagonale si era registrata una forte recrudescenza di crimini particolarmente efferati.

E’ stato possibile individuare i responsabili di un tentato furto a un bar di Caltagirone, nonché risalire agli autori di un furto in una casa e di un tentato furto di una colonnina self-service di un distributore di carburante di Grammichele. Diverse sono invece le ipotesi contestate di detenzione e spaccio di marijuana, hashish e cocaina nei comuni di Grammichele, Vizzini, Palagonia e Caltagirone, attraverso le quali è stato possibile definire la struttura e i ruoli dei membri.

Quattro uomini sono stati fermati perché ritenuti responsabili di ricettazione e rapina ai danni di un anziano a Licodia Eubea; uno del furto di materiale edile all’interno di un’abitazione di Grammichele; cinque perché pianificavano un omicidio sempre a Grammichele per frizioni legate alla gestione delle attività di spaccio; tre per una rapina ai danni di una coppia di anziani coniugi di Grammichele.