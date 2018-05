Partenza da paura al Giro d’Italia, auto travolge commissario di gara

AGRIGENTO – Un gravissimo incidente stradale fra una moto e una Fiat Stilo ha obbligato oggi pomeriggio gli organizzatori del 101esimo Giro d’Italia di ciclismo a modificare la quinta tappa, il percorso della Agrigento-Santa Ninfa (Trapani). L’incidente si è verificato in prossimità del chilometro 0 della corsa rosa, ad Agrigento, dove è subito arrivato un elicottero.

La persona coinvolta sarebbe un 48enne imprenditore nel settore del commercio edile di Sambuca di Sicilia (Ag), commissario di gara della quinta tappa del Giro d’Italia, che è stato travolto mentre era in sella alla motocicletta Bmw Gls. E’ caduto per l’impatto con la Fiat Stilo guidata da un agrigentino di sessant’anni, che è stato fermato.

Il ferito, che è in gravi condizioni, è stato trasferito, in elisoccorso, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel reparto di neurochirurgia. Il paziente, hanno spiegato i sanitari, presenta una vasta emorragia cerebrale e ha 12 costole rotte.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE. La Fiat Stilo avrebbe forzato la chiusura di strada imposta, con tanto di transenne dall’Anas, lungo la statale. All’altezza del bivio per contrada Maddalusa, in territorio di Agrigento, così come in tutte le altre complanari, strade urbane e provinciali che si affacciano sulla statale Agrigento-Sciacca, l’Anas – su disposizione della polizia stradale – ha collocato, sbarrando di fatto l’accesso, le transenne e travolgendo il motociclista.

I DIPENDENTI ANAS SENTITI IN PROCURA. La Procura di Agrigento, nella sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri, ha ascoltato i due dipendenti Anas che vigilavano sul varco violato dall’autista. Grande collaborazione da parte dell’Anas che ha subito messo a disposizione dei pubblici ministeri Paola Vetro e Salvatore Vella, che è anche il procuratore aggiunto di Agrigento, le foto dei luoghi, sia quelle poco prima che quelle immediatamente dopo l’incidente.

Pare che il settantenne fosse stato bloccato dagli operai dell’Anas. I dipendenti avrebbero, inizialmente, cercato di spiegare l’impossibilità a percorrere la statale che stava per essere attraversata dalla quinta tappa del Giro d’Italia. Ne sarebbe nato anche un alterco perché, a quanto pare, l’automobilista avrebbe continuato a insistere.

Poi – stando alle ricostruzioni della Procura della Repubblica di Agrigento – l’automobilista accelerando avrebbe invaso la statale dove sopraggiungeva, con una motocicletta, il commissario di gara. La posizione dell’automobilista, almeno in questa prima fase, è ancora al vaglio degli inquirenti.