Fuggi fuggi in via Sturzo: le “lucciole” vengono bloccate, la questura poi le lascia andare

CATANIA – Blitz contro la prostituzione ieri a Catania. La polizia si è presentata in via Luigi Sturzo per bloccare alcune extracomunitarie.

Alla vista degli agenti le “lucciole” sono scappate, ma sono state fermate e portate in questura. Dalla quale sono state rilasciate in quanto in regola con il permesso di soggiorno.