Trecastagni, Consiglio sciolto per mafia

ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Marco Minniti, ha deliberato lo scioglimento dei Consigli comunali di Trecastagni (CT), Surbo (LE), San Gregorio d’Ippona (VV) e Briatico (VV), per le riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata.

“La giunta e il Consiglio comunale hanno sempre operato con rigore morale e trasparenza”, protesta il sindaco di Trecastagni Giovanni Barbagallo. “Nessun componente degli organi elettivi è coinvolto nella cosiddetta inchiesta giudiziaria ‘Gorgoni’. Abbiamo svolto il nostro mandato senza mai pensare al beneficio personale: il nostro impegno è stato finalizzato esclusivamente al compimento di un buon servizio per la comunità. Abbiamo lavorato per eliminare gli sprechi e le clientele e non c’è mai stata nessuna distrazione nei confronti della cultura della legalità. Valuteremo l’opportunità di presentare ricorso per salvaguardare l’immagine e il buon nome della nostra città”.