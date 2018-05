Stop Enav, caos voli a Catania e Palermo

Disagi negli aeroporti Fontanarossa e Falcone Borsellino: tutte le tratte cancellate in partenza e in arrivo

PALERMO – Oltre 700 cancellazioni di voli, tra arrivi e partenze, su tutto il territorio nazionale a causa degli scioperi dei controllori di volo dell’Enav. Il dato aggiornato alle ore 10 in base ai dati ricevuti dagli aeroporti, è di 721 cancellazioni tra arrivi e partenze, su tutto il territorio nazionale.

Sono due le agitazioni nazionali, la prima dalle 10 alle 18 indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil Trasporti e Unica, e la seconda dalle 13 alle 17 indetto da Fit-Cisl e Ugl-Ta che hanno provocato la cancellazione di diversi voli. A queste si aggiunge anche uno sciopero locale presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino – dalle 10 alle 18 – indetto da Ugl-Ta e Unica e altri otto scioperi locali dalle 13 alle 17. Dalle 10 alle 18, è previsto anche lo sciopero delle imprese di handLinateg, proclamato da Filt, Fit, Uiltrasporti e Ugl Ta. Garantite le fasce orarie di tutela, 7/10 e 18/21.

Anche all‘aeroporto Fontanarossa di Catania disagi per lo sciopero dei controllori di volo. Decine i voli cancellati in partenza e in arrivo. Ecco i voli cancellati in partenza. EasyJet: Milano Catania Milano Malpensa delle 9.25; Catania Amsterdam delle 10.50; Catania London Gatwick delle 11.05; Catania Berlino Tegel delle 13.50; Catania Milano Malpensa delle 13.55, Catania Ginevra delle 15.10; Catania Parigi Cdg delle 15.25, Catania Milano Malpensa delle 17; Catania Bordeaux delle 18.20. Alitalia: Catania Roma Fiumicino delle 10.10; Catania Milano Linate delle 10.40; Catania Roma Fiumicino 11.05; Catania Roma Fiumicino delle 11.50; Catania Milano Linate 12.10; Catania Roma Fiumicino delle 13; Catania Milano Linate delle 13.45; Catania Roma Fiumicino delle 14.30; Catania Roma Fiumicino delle 15.30, Catania Parigi Cdg dele 16.50. Ryanair: Catania Milano Malpensa delle 10.15; Catania Trieste delle 10.40; Catania Roma Fiumicino delle 11.15; Catania Torino delle 12.45; Catania Bergamo delle 13.15; Catania Malta delle 15.25, Catania Roma Fiumicino delle 15.30; Catania Roma Fiumicino delle 16.10, Catania Milano Malpensa delle 16.25. Lufthansa: Catania Monaco delle 11.50. Volotea: Catania Verona delle 13.35; Catania Napoli delle 16.20. Vueling: Catania Barcellona delle 14.45.

I voli in arrivo cancellati. Ryanair: Milano Malpensa Catania delle 9.45, Bergamo Catania delle 12.50; Trieste Catania delle 14.30; Roma Fiumicino Catania delle 14.40; Malta Catania delle 15, Roma Fiumicino Catania delle 15.45, Milano Malpensa Catania delle 15.55; Torino Catania delle 17; Roma Fiumicino Catania delle 19.05. Alitalia: Milano Linate Catania delle 11.25; Roma Fiumicino Catania delle 12.05; Milano Linate Catania delle 13.10; Roma Fiumicino Catania delle 13.45; Roma Fiumicino Catania delle 14.40; Roma Fiumicino Catania delle 14.45; Parigi Cdg Catania dlle 16.05, Milano Linate Catania delle 16.20; Roma Fiumicino Catania delle 16.25; Roma Fiumicino Catania delle 18.15. EasyJet: Amsterdam Catania delle 10.30; Milano Malpensa Catania delle 13; Berlino Tegel Catania delle 13.15; Ginevra Catania delle 14.35; Parigi Cdg Catania delle 15.50; Milano Malpensa Catania delle 16.25; Bordeaux Catania delle 17.45. Lufthansa: Monaco Catania delle 11. Volotea: Verona Catania delle 13.10; Napoli Catania delle 15.55. Vueling: Barcellona Catania delle 14.

Ripercussioni anche all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La Gesap, che gestisce lo scalo Falcone-Borsellino, ha reso noto l’elenco dei voli cancellati da a per Palermo. Per quanto riguarda le partenze sono stati cancellati i voli Alitalia Palermo Linate delle 11.25, il Palermo Linate delle 11.25, il Palermo Linate delle 15 e il Palermo Linate delle 14.15; il Palermo Fiumicino delle 11.30, il Palermo Fiumicino delle 12; il Palermo Fiumicino delle 14.55; e il Palermo Fiumicino delle 16.25. Per EasyJet il Palermo Malpensa delle 9.15; il Palermo Londra Gatwik delle10.20; il Palermo/Londra Luton delle 12.15; il Palermo Malpensa delle16.55. Per la Lufthansa il Palermo Monaco delle 11.40. Ryanair ha cancellato Palermo Fiumicino delle 9.55; il Palermo Torino delle 10.15; il Palermo Parigi Beauvais delle 10.50; il Palermo Bergamo delle 13.45; il Palermo Bucarest delle 14.25; il Palermo Fiumicino delle 14.50; il Palermo Madrid delle 15.20 e il Palermo Fiumicino delle 17.

Per quanto riguarda gli arrivi. Alitalia ha cancellato il Linate Palermo delle 14.15; il Linate Palermo delle 11.55; il Linate Palermo delle 16.35; il Fiumicino Palermo delle 13; il Fiumicino Palermo delle 14.25; il Fiumicino Palermo delle 11.10; il Fiumicino Palermo delle 18.40. EasyJet ha cancellato il Malpensa Palermo delle 8.40; il Londra Gatwik Palermo delle 9.45; Londra Luton Palermo delle 11.40; il Malpensa Palermo delle 16.20. Lufthansa ha cancellato il Monaco Palermo delle 10.55. Infine Ryanair ha cancellato il Fiumicino Palermo delle13; il Bucarest Palermo delle 14; il Torino Palermo delle 14; il Madrid Palermo delle 14.55; il Parigi Beauvais Palermo delle 16.15; il Bergamo Palermo delle 17.40. L’Enac fa sapere che durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.