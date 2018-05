Paternò, omicidio ‘Turi paredda’: 6 arresti

CATANIA – I carabinieri di Catania e Paternò hanno arrestato sei persone appartenenti al “gruppo di Paternò”, articolazione territoriale della famiglia mafiosa “Laudani” facente capo a Salvatore Rapisarda, al momento detenuto.

In manette sono finiti Alessandro Giuseppe Farina, 33enne, Antonino Barbagallo, 42enne, Antonio Magro, 43enne, Vincenzo Patti, 39enne, Francesco Santino Peci, 41enne, e Sebastiano Scalia, 44enne.

A tutti gli indagati è stato contestato l’omicidio Salvatore Leanza, inteso “Turi paredda”, avvenuto a Paternò nel 2014, mentre a Farina e Scalia anche il tentato omicidio di Antonino Giamblanco, inteso “u sciallarese”, avvenuto in Motta Sant’Anastasia sempre nel 2014.

Leanza, ex ergastolano fu ucciso in un agguato mentre era in auto con la moglie, che rimase ferita non gravemente nella testa. Leanza era stato condannato all’ergastolo per omicidio. Era ritenuto un elemento del clan Alleruzzo-Assinnato ed era stato scarcerato nel marzo del 2013. Da quel giorno era sottoposto all’obbligo della libertà vigilata.

Il provvedimento è stato notificato in carcere a tutti gli indagati a eccezione di Barbagallo, unico indagato che non era già detenuto per altra causa. Nel corso della perquisizione a casa di Barbagallo è stata trovata una pistola cal. 6,35 completa di caricatore, risultata rubata, 7 cartucce dello stesso calibro, una modica quantità di cocaina e un bilancino.

L’indagine ha preso avvio dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Francesco Musumarra e Orazio Farina (fratello dell’arrestato), le quali, risultarono decisive anche nell’ambito dell’operazione “En Plein”, eseguita dai carabinieri di Catania nel 2015 e che aveva portato alla cattura di 16 persone (tra i quali anche i sei attuali arrestati) per associazione di tipo mafioso, omicidio, tentato omicidio, porto abusivo e detenzione illegale di armi.

L’operazione aveva consentito di disarticolare due contrapposti gruppi criminali operanti a Paternò, l’articolazione territoriale del clan “Laudani” facente capo a Salvatore Rapisarda e Vincenzo Morabito, e il gruppo facente capo al defunto Salvatore Leanza e inserito nel clan “Assinnata”, quest’ultimo propaggine territoriale della famiglia mafiosa Santapaola.