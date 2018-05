La strage dell’influenza: 160 morti

ROMA – Quasi 8,7 milioni di italiani colpiti e 160 morti: è questo il bilancio finale della stagione influenzale 2017-2018 ormai volta al termine, la più intensa degli ultimi 15 anni. Si è conclusa infatti, anche per quest’anno, la sorveglianza Influnet dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che raccoglie i dati inviati dai medici sentinella.

Nella stagione precedente, 2016-17, i casi totali furono 5,4 mln con 53 morti, e i casi gravi furono 219. “E’ stata l’epidemia più importante degli ultimi 15 anni – sottolinea l’epidemiologo dell’Iss, Gianni Rezza – con un picco molto intenso e moltissimi casi, ma pochi casi gravi rispetto al totale complessivo”.

Complessivamente, in base agli ultimi dati disponibili, i casi gravi sono stati 744, di cui 15 donne incinte, e 160 le persone morte (tra cui 2 donne incinte). Nell’ultima settimana 23-9 aprile l’attività dei virus influenzali è arrivata ai livelli di base e sono stati circa 39 mila i casi segnalati di influenza, con un’incidenza di 0,64 casi per mille assistiti.

Come per tutta la stagione, i più colpiti sono stati i bambini tra i 0 e 4 anni (1,43 casi), seguiti da quelli della fascia 5-14 anni (0,71), i giovani e gli adulti tra i 15-64 anni (0,63) e gli anziani dai 65 anni in su (0,46 casi).

Le regioni in cui l’incidenza è stata più forte e lunga sono state la Basilicata, la Calabria, le Marche e l’Abruzzo. Come virus hanno dominato quelli di tipo B (61%), per lo più B/Yamagata, contenuto solo nel vaccino quadrivalente, mentre nell’ambito dei virus A (39%) è prevalso il ceppo A/H1N1pdm09.