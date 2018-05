Catturato in Germania “Cola tri piedi”

CATANIA – Con l’aiuto di Europol, la polizia tedesca ha localizzato e arrestato a Biebesheim, in Germania, il pregiudicato catanese Nicola Amoroso, detto “Cola tri piedi”.

Il trentasettenne del clan Scalisi (articolazione dei Laudani) era ricercato per un lungo elenco di crimini: associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, ricettazione, reati in materia di armi, danneggiamento seguito da incendio.

Personaggio dunque di elevato spessore criminale, era latitante dal luglio scorso, sfuggito all’operazione “Illegal duty” condotta dalla squadra mobile di Catania e dalla polizia di Adrano e conclusa con l’arresto di 39 affiliati al clan Scalisi.