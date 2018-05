CATANIA – Nasce “”. L’iniziativa civica, che prosegue l’azione del “Cantiere delle ragioni” nazionale lanciato nei mesi scorsi, sarà presentata sabato 19 maggio alle 10 nei locali della rimessa R1 Amt di via Plebiscito 747. “Guardando al modello avviato in alcune importanti città metropolitane europee, Catania può e deve dotarsi di un piano per incrementare la qualità sociale e per curare la propria reputazione”, spiega Giuseppe Mario Patti, ingegnere, imprenditore e referente catanese del “Cantiere”.

Alla base di Brand Catania “innovazioni, nuove scelte e soprattutto capacità progettuale che parta dal territorio (professioni, associazioni, gruppi spontanei, scuole, università, ecc) e dalle imprese”.

Secondo gli organizzatori l’iniziativa è “al di fuori di ogni interesse elettorale. Qualsiasi forza politica vincerà le elezioni amministrative (qualunque sindaco guiderà la città), dovrà misurarsi con sfide che il territorio presenta chiaramente già da tempo, e in un contesto che guarda all’intera Sicilia orientale. Non possiamo aspettare ulteriormente. È già tardi”.