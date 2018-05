Lentini, compagnia teatrale dona frigo all’ospedale

L’associazione culturale “I Teatranti” di Carlentini ha donato all’Asp di Siracusa un frigorifero destinato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Lentini. La consegna è avvenuta con una cerimonia, che si è svolta nel reparto, alla quale hanno partecipato il presidente dell’associazione culturale Roberto Amore assieme a tutti i componenti, il commissario dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta, il direttore sanitario dell’ospedale di Lentini Alfio Spina e il direttore della Pediatria Francesca Commendatore.

“Sono grato all’associazione per la grande sensibilità che ha dimostrato – ha sottolineato il commissario Salvatore Brugaletta – nel decidere di donare qualcosa di utile agli ospiti di questo reparto. E’ un gesto di grande utilità per le mamme dei bambini ricoverati, che porta in sé il messaggio che sentite queste strutture come proprie”.

“Esprimo un vivo apprezzamento – ha aggiunto il direttore del reparto Francesca Commendatore – per la sensibilità mostrata da questa associazione. Il frigo verrà posto nella saletta del reparto dedicata alla preparazione del latte per i piccoli degenti e sostituirà quello preesistente poco funzionante e insufficiente al fabbisogno”.

Soddisfatto anche il presidente dell’associazione “I Teatranti” Roberto Amore per la scelta che è stata fatta da tutti i componenti, “un gruppo di amici – come ha voluto definirli lo stesso – che ci divertiamo e facciamo divertire con i nostri spettacoli i cui proventi vanno in azioni di beneficenza come questa”.