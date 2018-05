E’ morto Ermanno Olmi

ROMA – E’ morto a 86 anni il regista Ermanno Olmi. E’ deceduto la scorsa notte all’ospedale di Asiago. Il suo ricovero è avvenuto tre giorni fa in seguito all’aggravarsi della malattia che l’aveva minato tempo fa. Gli sono stati vicino fino all’ultimo i figli Andrea e Fabio e la moglie Loredana.

Nato il 24 luglio 1931 a Bergamo, è stato acclamato in patria e all’estero, ha vinto due volte il Leone d’oro (quello alla carriera nel 2008), con la Palma d’oro del 1978 per “L’albero degli zoccoli” è diventato una star internazionale.

Ha sperimentato la povertà (figlio di ferroviere è rimasto orfano durante la seconda guerra), il lavoro in fabbrica (alla Edison Volta che ricordava sempre come scuola di vita e di mestiere), la malattia che all’inizio degli anni 80 lo avrebbe segnato per sempre, il successo e il fallimento (come quando “Il segreto del bosco vecchio” con Paolo Villaggio fu stroncato da molti appena dopo il trionfo nel 1988 del precedente “La leggenda del santo bevitore”).

Da giovane aveva cominciato a sperimentare la sua passione per il cinema girando brevi documentari industriali per mostrare il lavoro della grande azienda di energia elettrica. Alla fine tra il 1953 e il 1961 girerà oltre 40 documentari che fissano bene i caratteri del suo cinema: attenzione agli individui e alle loro storie di lavoro e fatica, narrazione senza retorica, sommessa commistione tra documentazione della realtà e fantasia nel tracciare storie e personaggi.

L’approdo naturale sarà il cinema lungometraggio con “Il tempo si è fermato”. Gli ultimi film sono stati “Il mestiere delle armi” (2001) e “Torneranno i prati” (2014), entrambi dedicati alla follia della guerra. Come desiderava, in linea con una vita riservata, i suoi funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.