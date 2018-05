Droga negli slip e spaccio in bici

CATANIA – Due arresti per spaccio a Trecastagni e ad Acireale. I carabinieri di Trecastagni hanno arrestato il 24enne catanese Angelo Pavia, sorpreso ieri mattina nel centralissimo corso Italia mentre stava per cedere della droga a un assuntore del posto. Scorgendo l’auto dei militari i due hanno tentato di dividersi e allontanarsi, ma sono stati subito bloccati e perquisiti. Nella biancheria intima indossata dal pusher catanese sono stati trovati 20 grammi circa di marijuana già suddivisa in dosi pronte allo smercio.

I carabinieri di Acireale hanno invece arrestato il 37enne acese Emanuele Cubeda, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno. Gli uomini della squadra “Lupi” lo tenevano d’occhio da alcuni giorni finché sabato sera, appostandosi nella zona preferita dal pusher, la via Antonino Bonaccorsi, lo hanno visto arrivare in sella a una bicicletta elettrica e prendere contatti con il cliente di turno giunto in auto, allontanarsi sempre in bici per andare a prelevare la droga in un vano dell’acquedotto municipale in disuso, per poi ritornare e scambiare la droga con il denaro dal finestrino dell’auto.

Dopo averne documentato alcune cessioni, fermando a debita distanza i vari assuntori, che confermavano di avere acquistato le dosi dall’uomo in bici, i militari sono intervenuti bloccando il 37enne, trovato in possesso di circa 15 grammi di marijuana suddivisa in dosi. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.