Arrestato un ventinovenne che in via Ustica ha tentato di sottrarsi a un controllo

CATANIA – Un giovane di 29 anni, Mirko Ventaloro, è stato arrestato dalla polizia a Catania: in sella a uno scooter in via Ustica è fuggito alla vista degli agenti che volevano sottoporlo a un controllo e ha investito uno dei poliziotti procurandogli ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

L’agente è stato medicato nel pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele. Ventaloro è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.