Automobilisti, tremate: arriva il Giro

Un martedì di passione a Catania: molte le strade chiuse per il passaggio della carovana rosa. VIDEO

CATANIA – Stamani l’aeroporto di Catania ha accolto la carovana del 101° Giro d’Italia proveniente da Israele. Cinque i voli atterrati a Fontanarossa nel corso della mattina, fra cargo (con a bordo circa 400 bici per la gara) e charter che hanno trasferito in Sicilia i 180 atleti delle 22 squadre in gara, dirigenti, tecnici e gli inviati della stampa italiana e internazionale al seguito della competizione ciclistica che domani partirà da Catania con la sua prima tappa di 200 km fino a Caltagirone.

Fra atleti e staff un totale di circa 800 persone, con bagagli eccezionali (23 i containers con le bici, circa 1.500 le ruote di scorta a bordo del volo cargo).

Ad accogliere la carovana all’aeroporto sono stati gli alunni dell’Istituto tecnico statale di Adrano Pietro Branchina, impegnati nelle lezioni di alternanza scuola lavoro con la Sac.