Travolta e uccisa a Picanello: ‘Catania ormai è una roulette russa’

La 79enne stava buttando la spazzatura in via Pidatella. Free Green Sicilia: “Fermi all’anno zero tra inciviltà stradale e strisce pedonali invisibili”

CATANIA – “Non si fermano a Catania gli incidenti ai danni di indifesi pedoni mentre attraversano le strade sulle strisce pedonali, spesso quasi invisibili”. La città, secondo il portavoce di Free Green Sicilia Alfio Lisi, “è ormai una sorta di roulette russa”.

L’associazione si riferisce all’episodio di ieri pomeriggio, quando una donna di 79 anni, Maria Giuseppa Scuderi, è stata travolta e uccisa da un Mini Countryman in via Pidatella, nel quartiere Picanello, mentre si dirigeva verso i cassonetti dei rifiuti. “I quali – continua Lisi – non sono posizionati in condizioni idonee”.

Free Green Sicilia si chiede: “A Catania chi dovrebbe difendere il pedone visto che si è ancora fermi all’anno zero nel contrasto all’inciviltà stradale?”.