Sudano sorride per la linea Pd a Roma, ma c’è rabbia per un video “costruito”

A pochi giorni dalla direzione nazionale del Partito Democratico, la senatrice Valeria Sudano è visibilmente soddisfatta. A Roma, nelle fasi calde della formazione per il nuovo governo, è stata sostanzialmente confermata la linea politica di Matteo Renzi: nessun accordo con il M5s di Luigi Di Maio o con il centrodestra di Matteo Salvini, ma ampia disponibilità a un esecutivo di scopo. Folgorati sulla via di Rignano sull’Arno, Valeria Sudano e Luca Sammartino (che insieme condividono la segreteria e il percorso politico) rappresentano oggi il riferimento in Sicilia del segretario nazionale dimissionario dei Dem.

La spola tra Roma e Catania, con lo sguardo sul territorio che, a ogni tornata elettorale, regala alla premiata coppia risultati straordinari. E tra poco più di un mese si voterà per le amministrative. A Catania pieno sostegno a Enzo Bianco, nonostante 5 anni di continue frizioni: “Le discussioni? Fanno parte della democrazia, ma abbiamo una visione comune della città”.

Rammarico per la rinuncia al simbolo del Pd a Catania, anche se la senatrice comprende la scelta trasversale di tutti i candidati a sindaco di ricorrere alle liste civiche: “Siamo in un momento storico in cui i partiti sono in grande difficoltà e per questo andrebbero rivisti – ammette – E’ chiaro che è più semplice avvicinare gli elettori con i movimenti”, in un periodo in cui, sempre più spesso, le inchieste giudiziarie irrompono nella politica a tutti i livelli.

“Fa bene la magistratura a intervenire in tutti reati contro la pubblica amministrazione, perché non è possibile far passare i diritti per favori ricevuti – spiega – Attenti, però, al linguaggio della cronaca e alle facili generalizzazioni: non si può dire impresentabile a chiunque, forse sarebbe meglio valutare singolarmente le situazioni e attendere l’esito delle indagini, prima di massacrare chiunque moralmente e politicamente”. La senatrice Sudano, nella lunga intervista concessa ad Antenna Sicilia, parla anche dello straordinario successo alle regionali e della denuncia, partita subito dopo il voto di novembre, su presunti voti ottenuti dai alcuni malati in una clinica di Sant’Agata Li Battiati. Un’ombra pesante su un risultato di oltre 32 mila voti.

“Non entro nel merito dell’indagine sulla quale sta lavorando la magistratura, ma sono convinta che Luca Sammartino sarà prosciolto da tutte le accuse – spiega – Inutile dire che abbiamo vissuto male quel video, divulgato tv e diventato virale 24 ore dopo la chiusura delle urne. Dal punto di vista politico, però, mi preme sottolineare che tutto il nostro movimento, composto da più deputati regionali uscenti e da oltre 200 amministratori in provincia di Catania, ha puntato a ottenere un grande risultato. Non si può macchiare una campagna elettorale entusiasmante con un video, per quanto mi riguarda, palesemente costruito. Mi auguro che quando terminerà l’indagine si possa procedere contro chi ha strumentalizzato questa storia”. E poi dalla politica i continui attacchi anche dal fuoco amico.

“Cercano di metterci i bastoni tra le ruote perché disturbiamo chi ha fatto politica per anni nella nostra provincia e nella nostra regione”. Basti guardare cosa sta accadendo nei Comuni dell’hinterland di Catania al voto. Pd spaccato quasi ovunque, con alcune componenti che, piuttosto che allearsi con i renziani, preferiscono supportare in modo politicamente innaturale anche gli avversari di centrodestra: “Tutto ciò è incomprensibile anche per me – conclude Sudano – mi auguro che, finita la fase istituzionale, si riuscirà di nuovo a ricostruire il partito davvero ai minimi termini”.

Stasera la senatrice del Partito Democratico, Valeria Sudano, sarà ospite di “Faccia a Faccia Politico”, il programma di approfondimento che va in onda ogni domenica alle 20.30 su Antenna Sicilia (Canale 10 del ditale terrestre) nell’ambito degli incontri con i rappresentanti della politica nazionale e regionale. Telecolor (Canale 12 del digitale terrestre) ha scelto di dedicare, ogni giovedì alle 21, uno speciale sulle elezioni amministrative, per raccontare i temi, i retroscena e per fare conoscere i protagonisti della campagna elettorale nei principali Comuni siciliani che andranno al voto il 10 giugno. Giovedì prossimo tra gli ospiti ci sarà il sindaco di Catania, Enzo Bianco. Entrambi gli appuntamenti televisivi sono condotti dal giornalista Luca Ciliberti.