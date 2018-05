M5s, Grasso indica nuovo assessore

Il Movimento 5 stelle di Catania designa un nuovo assessore, componente della società civile, che sosterrà il candidato Giovanni Grasso nella corsa a sindaco della città. Si tratta dell’ingegnere Gianfranco Caudullo, ideatore e progettista del Cable Park, un centro sportivo acquatico che dovrebbe sorgere nel territorio di Acireale. L’annuncio è stato dato stamattina nel corso dell’affollata presentazione dei candidati al Consiglio comunale e alle municipalità che si è tenuta nel borghetto Europa a Catania.

Alla conferenza stampa hanno partecipato i parlamentari nazionali, Santi Cappellani, Laura Paxia, Simona Suriano, i senatori Nunzia Catalfo e Cristiano Anastasi con la deputata regionale Gianina Ciancio.Attivista storico del movimento pentastellato, per l’ingegnere Caudullo si aprirebbero le porte dell’assessorato all’Urbanistica in una ipotetica giunta targata M5s. Nei giorni scorsi, in occasione della presentazione del candidato sindaco, i portavoce del partito hanno annunciato Matilde Montaudo vice sindaco designato. Un riconoscimento all’avvocato catanese, che da tempo milita all’interno del meet up cittadino, seconda classificata durante l’elezione interna tra gli attivisti catanesi per la scelta del nome da proporre alla corsa di Palazzo degli Elefanti.

Tra i nomi dei papabili assessori ci sarebbe anche quello del professore Maurizio Caserta, che da tempo si è avvicinato alle idee del Movimento ricevendo parole di stima e di elogio anche da parte dei deputati e dei parlamentari locali a 5 stelle.

I numeri e le posizioni in lista M5s degli aspiranti consiglieri comunali sono stati estratti a sorte, tra coloro che avevano dato la disponibilità alla candidatura. La stessa lista ha ricevuto il visto e il via libera dal M5s nazionale che avrebbe preventivamente vagliato tutti nomi. La capolista è Titti Tagliaferri, in seconda posizione Giuseppe Fichera e in terza Maria Genio. Tra i candidati al Consiglio comunale anche Lidia Adorno, con il numero 19, che nel 2013 si era presentata come candidata a sindaco. In penultima posizione lo storico attivista catanese Giuseppe Chinnici, dopo di lui, al numero 35 Luca Caruso.