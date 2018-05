Raptus dell’allevatore: spara al vicino davanti alla nipotina di 3 anni

MODICA (RAGUSA) – Nella nottata di giovedì scorso la polizia di Modica ha arrestato il 49 incensurato C. C., allevatore presso l’azienda di famiglia: colto da raptus, ha sparato a un vicino di casa, mettendo in pericolo anche la vita di altre persone presenti, tra cui una bambina.

A dare l’allarme la telefonata di un abitante della zona che ha sentito uno sparo. Sotto la pioggia battente gli agenti sono andati a controllare. E hanno scoperto che C. C., privo di patente di guida perché mai conseguita, si era improvvisamente messo alla guida della Bmw del fratello con cui convive assieme ad altri familiari, uscendo a folle velocità dal piazzale dell’azienda agricola di famiglia.

Un vicino di casa vedendo passare l’auto e notando che alla guida si trovava C. C., a conoscenza che quest’ultimo fosse sprovvisto di patente e preoccupato che fosse successo qualcosa di grave, è andato con il figlio diciassettenne nell’azienda agricola, dove ha trovato il proprietario della Bmw, in compagnia della figlioletta di tre anni.

Subito dopo è arrivato C. C., il quale è sceso dall’auto con un fucile in mano e ha sparato un colpo di fucile in direzione del vicino, noncurante della presenza del fratello e della nipotina. Accorgendosi che il primo colpo era andato a vuoto, ha estratto dalla tasca una seconda cartuccia tentando di ricaricare il fucile con l’intenzione di esplodere un secondo colpo. Terrorizzati, il vicino e il figlio hanno trovato riparo dietro alcuni mezzi agricoli, mentre il fratello di C. C. e la nipotina si sono rifugiati in una stalla.

Gli agenti hanno fermato l’esagitato, che non ha opposto resistenza all’arresto. Il fucile era detenuto regolarmente. C. C. dovrà rispondere di tentato omicidio.