L’orco di Milo la stuprava e la puniva

SANT’ALFIO (CATANIA) – Ieri pomeriggio i carabinieri di Sant’Alfio hanno arrestato a Milo un pregiudicato romeno di 26 anni per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

La moglie coetanea ha dovuto subire per lungo tempo ogni sorta di aggressione psicofisica: botte davanti ai figlioletti di 4 e 2 anni, con una frattura al costato, l’impossibilità di chiamare i soccorsi, minacce per costringerla a rapporti sessuali.

Il marito la lasciava per punizione fuori all’addiaccio, senza cibo e acqua, quindi crudelmente metteva in mano un coltello al figlioletto di 4 anni per istigarlo a ferire la madre. E’ stato portato nel carcere di Piazza Lanza.