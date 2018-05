Cinque stelle catanesi, tracce di vita

CATANIA – Ci hanno messo i loro tempi, in una città nella quale sono quasi sempre invisibili. Ma adesso che hanno individuato ufficialmente il loro candidato alla poltrona di sindaco, i 5 stelle catanesi si presentano con un incontro pubblico.

Domani mattina alle 10.30, nella sala Agorà del Borghetto Europa, il M5s illustrerà il suo programma, “sempre aperto ai contributi di tutti, in linea con i principi di democrazia partecipata del movimento”.

Ci saranno, oltre all’aspirante sindaco Giovanni Grasso, i candidati al Consiglio comunale alle prossime amministrative, a caccia per lo meno di una di quelle sedie che finora a Catania non hanno mai conquistato, seppur in una regione con fortissima connotazione grillina.

“Una lista unica – dicono – che scende in campo contro miriadi di liste e candidati delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra e che non cerca poltrone, ma solo buona politica e il bene della collettività”. La squadra sarà accompagnata dai portavoce nazionali e regionali del M5s.