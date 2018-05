C’è pure un’app per orientarsi al tribunale

PALERMO – Tog Tog Map Navigator, è un app creata dall’avvocato Luciano Fiore che consente di orientarsi tra aule d’udienza al tribunale di Palermo. “Si tratta di uno strumento – afferma l’avvocato – che permette, inserendo il nome di un giudice, di aver indicato immediatamente l’ubicazione della stanza di udienza (per il civile), il Palazzo (nuovo, vecchio etc…), il piano, la sezione. Insomma, per chi si perde come me, dopo 12 anni, all’interno del tribunale di Palermo e teme di arrivare in ritardo in udienza: niente più paura”.

L’app gratuita è scaricabile dal Playstore di Android, di nome “TOG TOG MAP”, Per i possessori di Iphone, dato che TOG TOG non è presente nell’apple store, basterà aprire la pagina internet: http://www.lucianofiore.eu/togtog “ed aggiungere la home page nella schermata home del dispositivo. In questo modo l’avrete sempre a portata di “click” come se l’aveste scaricata dallo “store”. “La sto continuamente aggiornando e presto – aggiunge l’avvocato – saranno indicate anche le aule di Penale dove i giudici normalmente tengono udienza, nonché i dati della sezione civile della Corte di appello”.