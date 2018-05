Anziano rapinato e ucciso, preso 54enne

PALERMO – Nella notte i carabinieri di Palermo hanno arrestato il pregiudicato 54enne T. M. per omicidio e rapina. I fatti risalgono a poco meno di un anno fa, quando, il 25 agosto 2017, nel quartiere Borgo Nuovo si era consumata una violenta aggressione a scopo di rapina in casa dell’89enne Giovan Battista Riccobono.

L’anziano è stato colpito nella sua camera da letto con calci e pugni da un uomo con il volto coperto, che ha portato via poche decine di euro, un orologio e pochi monili in oro. Riccobono è stato ricoverato nell’ospedale Cervello, ma poi a causa di complicazioni trasferito d’urgenza a Villa Sofia dove, il 14 settembre, è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati nella rapina.

Le indagini hanno permesso di individuare il responsabile, anche perché l’anziano, pur non riuscendo a fornire un identikit preciso, ha ricordato alcuni particolari sull’aggressore. T. M. è stato così arrestato a casa.