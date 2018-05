Studentessa fuma spinello e cade dalla finestra

La 17enne milanese era in gita scolastica a Napoli. Per lei volo di 5 metri e operazione in ospedale, denunciate due compagne

MILANO – Dopo aver fumato uno spinello una studentessa milanese di 17 anni è caduta da una finestra dell’albergo in cui era ospitata la sua classe, in gita scolastica a Napoli. La giovane, che ha riportato una frattura al bacino, dopo essere stata ricoverata d’urgenza “è stata trasferita all’ospedale Niguarda a Milano – hanno spiegato dall’istituto in cui studia, a Corbetta, nel Milanese – e non sarebbe in pericolo di vita”.

Il fatto è accaduto nella tarda serata del 21 aprile ma si è appreso solo oggi. La ragazza, che era in stanza con due amiche, ha fatto un volo di cinque metri finendo direttamente al suolo. “La 17enne è caduta dopo aver fumato uno spinello e aver perso l’equilibrio mentre si trovava affacciata a una finestra – spiega un dirigente scolastico – e per fortuna è precipitata da una stanza al primo piano. E’ caduta di schiena, e infatti si è procurata una frattura. Comunque è stata operata, e l’intervento è riuscito perfettamente. Ora è sveglia e sta abbastanza bene, considerando l’accaduto. I genitori sono stati informati subito e sono scesi a Napoli prima al Cardarelli e poi hanno seguito il suo trasferimento al Niguarda di Milano, dove si trova ora”.

Sono state denunciate dai carabinieri due ragazze della comitiva dell’Ipsia Mainardi. Le due minorenni devono rispondere di cessione di sostanze stupefacenti e di lesioni in conseguenza di altro reato.