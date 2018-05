Medici picchiati al Vittorio Emanuele, telecamere inchiodano due pregiudicati

In manette due fratelli per l’aggressione nell’ospedale catanese a due dottori del pronto soccorso

CATANIA – Il 14 marzo scorso due medici in servizio al pronto soccorso dell’ospedale catanese Vittorio Emanuele intorno alle 14, orario di cambio turno, sono stati chiamati d’urgenza in sala visite per un codice rosso. Era appena giunto in ospedale su una sedia a rotelle, spinta da alcuni parenti, un giovane catanese privo di sensi, vittima di un probabile incidente stradale.

La prima a tentare di stabilizzare il giovane è stata una dottoressa la quale, invece di poter soccorrere adeguatamente il paziente, si è vista letteralmente invadere la sala visite dai familiari.

Riscontrata la gravità delle condizioni del giovane il medico, aiutata da un collega, ha invitato i parenti a lasciare immediatamente la sala per poter assistere il malcapitato. Per tutta risposta uno degli indagati, spalleggiato dal fratello, ha iniziato a ingiuriarla con epiteti irripetibili tentando pure di colpirla al volto. L’intervento di un altro medico, che cercava di riportare alla ragione gli aggressori, sortiva l’effetto contrario.

Infatti il poveretto, dopo essere stato minacciato, nel tentativo di sfuggire alla furia degli assalitori ha cercato di trovare riparo in una delle stanze del pronto soccorso dove, proprio davanti alla porta è stato raggiunto, afferrato per un braccio e colpito ripetutamente al viso, tanto da subire un “trauma contusivo alla regione facciale e al collo” con una prognosi di 15 giorni.

La denuncia presentata dai due medici ai carabinieri ha consentito di ricostruire l’accaduto e di dare un volto agli aggressori, identificati mediante l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza e attraverso l’acquisizione di alcune testimonianze.

I provvedimenti sono stati eseguiti ieri pomeriggio nei confronti di Cristofaro Fuselli, 39 anni, ristretto agli arresti domiciliari, e di suo fratello 34enne, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.