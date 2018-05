Gela, sorpresi a rubare al supermercato

GELA (CALTANISSETTA) – I poliziotti di Gela hanno arrestato Irina Ghirasam, 40 anni, Alina Boboc, 19 anni, Valentina Roxana Ghirasam, 18 anni e Daniel Ghirasam, 22 anni, tutti rumeni, per il reato di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I quattro sono stati notati da un’agente fuori servizio all’interno di un supermercato di via Venezia mentre, con fare sospetto, si aggiravano tra gli scaffali senza avere un apparente interesse nell’acquisto di alcun prodotto.

L’agente di polizia è stata colpita dall’abbigliamento dei quattro, giudicato troppo “pesante” per l’attuale clima. Infatti i quattro, per non destare nell’occhio, si erano divisi a coppie e vagavano all’interno dei corridoi del supermercato.

La poliziotta ha quindi richiesto l’ausilio di una pattuglia al 113. Nell’attesa che arrivassero i rinforzi, per evitare la fuga dei quattro, l’agente, nonostante fosse disarmata, ha bloccato due donne che, dopo aver pagato una bottiglietta d’acqua, stavano tentando di fuggire uscendo dal supermercato. La poliziotta è riuscita a fermarle, nonostante le due provassero a reagire.

Sotto gli abiti gli agenti hanno trovato un’imbracatura con delle corde alle quali erano appesi numerosi prodotti alimentari trafugati dagli scaffali del magazzino. Fermati anche gli altri due rumeni, gli agenti li hanno accompagnati presso gli uffici del Commissariato, dove hanno accertato che i quattro erano gravati da numerosi precedenti di polizia per furti effettuati in diverse province della Sicilia.