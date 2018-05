Musumeci: “La stagione delle riforme”

PALERMO – “C’è soddisfazione per l’esito di una manovra presentata come un conflitto dagli esiti devastanti e che invece si è sviluppata come un civilissimo confronto tra governo e parlamento. Abbiamo aderito alle richieste dell’opposizione, in Commissione Bilancio come in Aula, perché la manovra diventasse davvero patrimonio di tutti”. Lo ha detto il governatore, Nello Musumeci, commentando la Finanziaria approvata dall’Ars lunedì sera.

“Questa è una legge degna di considerazione – ha aggiunto – perché risponde alle esigenze alle quali abbiamo improntato la nostra azione: dotare la Regione degli strumenti di pianificazione, dare regole nei settori in cui governa il caos, massima attenzione allo sviluppo e al welfare”.

“Non c’è stato muro contro muro – ha concluso Musumeci – ma hanno collaborato e sono stati coinvolti tutti i gruppi parlamentari. E’ la prima esperienza di questo governo e speriamo si possa presentare un bilancio 2019 entro la fine dell’anno”.

DISABILI E WELFARE . “C’è stata grande attenzione nella Finanziaria ai disabili e al welfare in generale. Complessivamente – ha spiegato il governatore – sono previsti 365 milioni di euro per le fasce più deboli. Di questi, abbiamo previsto 271 milioni di euro per i disabili gravi e gravissimi, la quota maggiore per i disabili gravissimi, 32 milioni gli alunni disabili e 11 milioni per i disabili psichici”

“Sono previsti – ha proseguito – anche 14 milioni per le persone affette da autismo, 11 milioni per il ‘Dopo di noi’, 17 milioni per gli anziani disabili over 65, 5 milioni per i piani di cura individuali”.

“E ancora – ha concluso – 5 milioni per il reddito di inclusione, 200 mila euro per le donne vittime di atti di violenza, una somma che ha valore simbolico e morale. Infine, l’introduzione del quoziente familiare per le famiglie a basso reddito”.

IL LAVORO. Sul tema lavoro Musumeci ha dichiarato: “Sono stati previsti 53 milioni per il rinnovo dei contratti dei dipendenti regionali (un rinnovo atteso da 13 e 11 anni a seconda delle fasce). Adesso ci saranno le stabilizzazioni di alcuni precari di Regione e degli enti locali. Prevista anche la creazione di un fondo pensioni per le camere di commercio e criteri per accelerare l’approvazione dei bilanci negli enti regionali”.

“Sul fronte dell’agricoltura – ha aggiunto – abbiamo stanziato 10 milioni per le aziende colpite dalla recenti calamità naturali. Vogliamo dare anche un’ultima chance al risanamento dell’istituto Vite e olio. O si adegua a criteri di efficienza o la sua sorte è segnata. Poi ci sono anche 6,9 milioni di euro per il rinnovo dei lavoratori forestali”.

MANUTENZIONE SCOLASTICA. In Finanziaria c’è uno stanziamento per la manutenzione degli edifici scolastici e abbattimento delle barriere architettoniche, interventi anche per eliminare residui di amianto. E’ una delle nostre priorità”.

“La legge – ha proseguito – prevedeva che entro il 2014 si sarebbero eliminati residui di amianto ma non è stato fatto nemmeno un passo in questa direzione. Siamo stati i primi ad arrivarci”. “Stanziati anche 11 milioni – ha aggiunto – per gli Ersu, che comunque dovranno essere riformati, ed è previsto il sostegno alle scuole paritarie per il diritto alla scelta delle famiglie tra statali e private. Altri 6,5 milioni arriveranno per gli interventi in materia di obbligo scolastico”.

BENI CULTURALI. “Nella Finanziaria – ha dichiarato Musumeci – c’è stata grande attenzione per la valorizzazione dei beni culturali. Sono previsti 90 milioni per nuovi parcheggi e 24 milioni per il recupero dei centri storici minori, 750 mila euro per l’edilizia residenziale convenzionata”. Lo ha detto il governatore, Nello Musumeci, commentando la Finanziaria approvata dall’Ars lunedì sera. “Ci sono anche 10 milioni per i siti Unesco – ha aggiunto – un milione per le dimore storiche, 1,5 milioni per l’istituzione di scuole per gli antichi mestieri, 40 milioni per i teatri, 7,5 milioni per il fondo unico dello spettacolo”. Previsti anche 6 milioni per comarketing aeroporti Comiso e Trapani. “Scali fondamentali – ha detto Musumeci – per lo sviluppo del territorio”.

Per Musumeci, dunque, “parte la stagione delle riforme che speriamo sia condivisa da tutti i gruppi. La Sicilia ha bisogna di cambiare se ogni volta che si parla di riforme si scatenano le lobby, le organizzazioni di categoria e sociali perché tutto rimanga com’è allora significa che per alcuni questa Sicilia va bene. Ma allora perché siamo gli ultimi?”. Ed ha aggiunto: “Bisogna avere il coraggio di cambiare e vogliamo farlo con il piano coinvolgimento del parlamento”.