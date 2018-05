Ispettorato del lavoro nella bufera, manette per l’ex deputato Forzese. “Fascicoli spariti in cambio di favori”

CATANIA – Fascicoli scomparsi, richieste di sanzioni annullate, rateizzazioni al minimo in cambio non di soldi, ma di favori: voti dagli imprenditori aiutati e un soccorso politico alla Regione per ottenere promozioni o assunzioni in strutture pubbliche.

E’ quanto emerge dall’inchiesta ‘Black Job’ della Procura di Catania su indagini della guardia di finanza sull’Ispettorato del Lavoro di Catania, che dipende dall’assessorato regionale al Lavoro, che ha portato agli arresti domiciliari dell’ex deputato regionale Marco Forzese, 55 anni, eletto nella scorsa legislatura nel Mpa e poi passato per Udc, Megafono e Centristi per la Sicilia, dell’ex consigliere del Comune di Catania per Forza Italia, Antonino Nicotra, 59 anni, del direttore dell’Ufficio territoriale del lavoro di Catania, Domenico Amich, 65 anni, e della responsabile dell’Ufficio legale, Maria Rosa Trovato, 60 anni.

Ci sono altri cinque indagati nella stessa inchiesta per i quali il Gip ha disposto la misura cautelare personale dell’interdizione dalla professione: il direttore sanitario dell’Asp, Franco Luca, 62 anni, per fatti concernenti sia l’attuale funzione sia il suo ruolo di rappresentante legale, dal 2009 al 2015, dell’Enaip (Ente Acli Istruzione Professionale Associazione Agenzie Formative della Sicilia Impresa Sociale – Enaip AS.A.FORM Sicilia Impresa Sociale, esercente l’attività di corsi di formazione e di aggiornamento

professionale); Ignazio Maugeri, 31 anni, rappresentante legale dell’Enaip; Giovanni Patti, 48 anni, commercialista di Giarre; Orazio Emmanuele, 54 anni, rappresentante legale di alcuni stabilimenti balneari a Giarre e Salvatore Calderaro, 37 anni, gestore di una tabaccheria a Castel di Iudica.

Uno dei metodi era, per esempio, fare sparire i fascicoli: sono le telecamere nascoste dalle Fiamme gialle che inquadrano Forzese mentre è con Salvatore Calderaro. Prelevano l’incartamento dall’ispettorato e Calderaro lo nasconde sotto il giubbotto. Il fascicolo è stato trovato stamattina a casa dell’imprenditore. Forzese, secondo gli investigatori, in cambio ottenne voti per le regionali 2017.

E’ uno dei quattro episodi contestati dalla Procura di Catania e contenuti nell’ordinanza del Gip che “ha svelato l’esistenza, all’interno dell’ufficio pubblico in questione, di un consolidato circuito corruttivo alimentato da saldi legami di amicizia che uniscono corrotti e corruttori”.

Per la Procura “è stato appurato come il continuo scambio di utilità (pacchetto di voti, incarichi alla Regione Siciliana, assunzioni in ospedali e fornitura di beni) ruotasse intorno all’illegittima archiviazione di verbali originati dagli accertamenti ispettivi dai quali sono emerse, spesso, violazioni per lavoratori assunti irregolarmente o in nero”.

“In alcuni casi – rivela la Procura – si è assistito anche alla materiale sparizione dei verbali stessi o comunque ad audizioni “amichevoli” nelle quali è stata palese la mancata tutela degli interessi erariali in gioco”.

Sotto accusa il potere discrezionale attribuito al direttore dell’ente pubblico che, sostiene la Procura “anziché essere interpretato quale fonte di responsabilità è stato asservito alle volontà dei corruttori comprimendo così definitivamente gli interessi pubblici confliggenti”. L’inchiesta si basa su indagini della guardia di finanza compiute tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018.

“Ci sono funzionari pubblici che invece di fare gli interessi della comunità si mettono al servizio dei privati – ha detto il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro -. E’ una situazione devastante: imprese che hanno appoggi politici e amministrativi grazie all’amico ‘buono’ riescono a ottenere illeciti benefici, mentre imprese oneste guardano attonite quello che accade”.

Il sostituto Fabio Regolo, che coordina il pool sulla pubblica amministrazione, ha parlato di “mercimonio della funzione pubblica” in un settore che “ha una forte responsabilità sociale”, ricordando che alcuni degli indagati “erano già stati accusati in passato di analoghi reati”. “Ma a fronte di questi casi – ha sottolineato – ci sono migliaia di dipendenti pubblici onesti, come quelli che hanno collaborato alle indagini”.

“Abbiamo alzato il velo – ha commentato il comandante provinciale della guardia di finanza di Catania, generale Antonio Quintavalle Cecere – su un sistema corruttivo sistemico ai vertici di una struttura pubblica. Ma l’inchiesta si sviluppa anche grazie alla collaborazione di funzionari onesti che hanno spiegato i meccanismi delle irregolarità. Le indagini sono state rapide ed efficaci per dare un colpo al sistema corruttivo e un segnale forte alle persone oneste, che sono la stragrande maggioranza”.

L’assessore regionale Mariella Ippolito ha disposto l’invio immediato di un sostituto alla direzione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Catania. “Forniremo ogni forma di collaborazione utile agli organi inquirenti – ha commentato l’assessore Ippolito – e adotteremo i provvedimenti conseguenziali”. A Catania arriverà l’attuale direttore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Palermo Venerando Lo Conti. “La designazione di un sostituto – ha concluso – consentirà la piena funzionalità del servizio nel rispetto della legalità”.