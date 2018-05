Deposito di droga nella casa disabitata

Militello in Val di Catania . Sequestrati 700 grammi di marijuana, pregiudicato 42enne in manette

MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CATANIA) – I carabinieri di Militello in Val Di Catania hanno arrestato il pregiudicato 42enne Sebastiano Maggiore per spaccio di droga.

Grazie alla collaborazione dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, i militari ieri sera hanno potuto scoprire una casa abbandonata trasformata in deposito di droga, al cui interno sono stati trovati e sequestrati circa 700 grammi di marijuana, una bilancia elettronica di precisione e vario materiale utilizzato per confezionare le dosi. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.