Catania, anziani genitori segregati in casa

Un 71enne in “libera uscita” per ritirare la pensione si presenta in commissariato e denuncia il figlio tossicodipendente

CATANIA – Un 71enne in stato confusionale e disperato si è presentato ieri presso il commissariato Borgo-Ognina di Catania riferendo ai poliziotti di essere vittima, insieme alla moglie, del proprio figlio, A.S., tossicodipendente, con numerosi precedenti penali.

L’anziano, che ha mostrato evidenti ferite fisiche, ha riferito che il figlio li aveva sequestrati in casa, aggiungendo anche che era stato “autorizzato” temporaneamente a uscire di casa per riscuotere la pensione che avrebbe dovuto consegnare al figlio, dopo aver fatto una ricarica per il suo telefonino.

Nonostante il breve lasso di tempo consentitogli, la vittima ha deciso di chiedere aiuto alla Polizia raccontando di essere preoccupato per le condizioni della moglie, ormai priva di forze e piena di lividi a causa dei continui maltrattamenti.

Una pattuglia si è recata nell’abitazione degli anziani dove ha riscontrato lo stato di maltrattamento e di lesioni nei confronti degli anziani, praticamente posti sotto sequestro. Le serrande dell’appartamento, infatti, erano totalmente chiuse e il figlio teneva sul proprio letto un bastone di legno con il quale, in più circostanze, aveva colpito i genitori.

Inoltre, li sottoponeva a continua violenza psicologica, costringendo, persino, il padre a vegliarne il sonno su una poltrona, posta appositamente a fianco del suo letto.

Il figlio violento, resosi conto di essere stato scoperto, è andato in escandescenza scagliandosi contro gli agenti che, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo. Non solo, l’uomo ha anche minacciato i poliziotti di infettarli, asserendo di avere malattie trasmissibili.