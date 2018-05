Peccato che nel film su Berlusconi ci sia pure Berlusconi

Ecco a cosa serve evitare qualsiasi informazione prima di presentarsi al cinema: serve ad andare a vedere un film su Berlusconi e a sorprendersi perché per un’ora Berlusconi non c’è. Proprio quell’ora che ti lascia a bocca aperta prima dell’insignificante apparizione del Servillo mascherato.

Lo sbalordimento da Sorrentino per una volta non nasce dalle solite folgorazioni visionarie del più grande regista italiano, ma dall’improvvisa consapevolezza che la parte deberlusconizzata di Loro 1 è il primo audacissimo documentario sulla storia recente del postaccio in cui viviamo. Finora chi mai si era azzardato a raffigurare, per giunta con questo dannatissimo talento artistico, l’oscenità e l’abbrutimento dei papponi che ci hanno governato negli ultimi decenni e delle loro concubine?

Spunta all’inizio una pecora e per un attimo affiora la paura cinefila che Sorrentino rimanga intrappolato nella reiterazione del suo genio, lo stesso che lo guida a ridicolizzare come nessuno i ricchi e i potenti. Invece no, il suo non è un doppione circense ma il ritratto inedito, zoologico e ferocissimo dell’umanità sordida e vuota prodotta recentemente dal nostro paese.

Come qualcuno riesca a sostenere che Loro 1 non colpisce Silvio è un mistero. Non lo tocca nella misura in cui lo spettatore è come lui.

E sarebbe davvero il più verosimile e accurato film su Berlusconi, se solo non ci fosse Berlusconi. E’ incalcolabile il vantaggio che avrebbe ricavato se il suo protagonista non fosse mai apparso, aleggiando invisibile fino ai titoli di coda anziché ingombrare la scena con le sue irrilevanti schermaglie coniugali.

A essere fastidiosa non è soltanto l’overdose di Servillo, che ormai ti porta a vedere sempre lui e non i suoi personaggi (non vedi Andreotti, vedi Servillo che fa Andreotti; non vedi Berlusconi, vedi Servillo che fa Berlusconi). E’ soprattutto la sua incolpevole incapacità di avvicinarsi all’inarrivabile macchietta originale, per quanto sia bravo. Diventa una presenza talmente superflua da farti concepire due parole che mai nella vita avresti immaginato ti venissero in mente nella sala di un cinema: ridateci Scamarcio.