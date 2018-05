Diciannovenne muore in un incidente con la moto

PALERMO – Un diciannovenne di Campofelice di Roccella (Pa), Castrenze Tavarella, è morto ieri in un incidente stradale sulla statale 113 nei pressi di Buonfornello. Il giovane viaggiava a bordo di una Honda Sh. I medici del 118 hanno fatto di tutto per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare.