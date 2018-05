MASCALUCIA (CATANIA) – Irruzione dei carabinieri di Mascalucia a Gravina di Catania: il quarantenne Gaetano Trombino teneva in casa un chilo e mezzo di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio.

I militari hanno trovato anche un bilancino digitale di precisione e vario materiale utile al confezionamento della droga. Trombino è stato portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.