ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato un catanese di 54 anni e un acese di 58 anni per furto di limoni. I militari di pattuglia hanno sorpreso i due malviventi a bordo di una Fiat Stilo carica di verdelli, circa 600 kg , rubati poco prima all’interno di un fondo agricolo in via Fondachello. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.